Данные на утро 23 июля. В Украине за сутки еще 856 человек заразилось Covid-19
По состоянию на утро четверга, 23 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 856 человек. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 61 851 с начала эпидемии. Вчера, 22 июля, общее число зараженных в нашей стране составляло 60 995 человек.
Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Так, всего в Украине от Covid-19 с начала эпидемии умер уже 1 551 человек (прирост за сутки + 17 человек), выздоровело 34 000 пациентов (+ 828 за сутки).
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ученые создадут вакцину от коронавируса из смеси антител переболевших пациентов и людей с иммунитетом
Также мы рассказывали, что в России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом.
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