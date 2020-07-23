Сегодня ночью, 23 июля, неизвестные подожгли дом главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Об этом сам пострадавший сообщил в соцсети.

"На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход.

Специально для аваковских экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения. Приглашаю журналистов увидеть все собственными глазами сегодня в 13:00. Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей. Адрес: 16-я Энтузиастов, д. 4. Это 15 минут от метро Славутич (НЕ Русановские Сады)", - написал Виталий Шабунин.

Ранее "Страна" сообщала, что суд должен был рассмотреть закрытие антикоррупционного центра Шабунина.