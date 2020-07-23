Президент США Дональд Трамп, который использовал фото Майдана в своей предвыборной кампании, заявил, что его главному конкуренту на выборах, Джо Байдену следует пройти тест на когнитивные способности.

Хозяин Белого дома отметил, что сам он проходил тест на когнитивные способности в прошлом году. По его словам, тестирование показало хорошие результаты.

"Сейчас Джо Байдену следует пройти такой же тест. Если ты президент, у тебя должен быть острый ум. Тебе нужна выносливость, физическое и умственное здоровье. Потому что я могу сказать вам, что у председателя Си (Си Цзиньпин, председатель КНР - Ред.) острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум. Мы имеем дело с людьми, которые сделали бы с нами нечто очень плохое, если бы могли. Нужно быть сообразительнее их", - заявил президент США в интервью телеканалу Fox News, как передает Интерфакс.

Добавим, что когнитивные (или же психические) способности являются высшими функциями мозга, которые обеспечивают человеку возможность быть собственно человеком. К ним относятся мышление, пространственная ориентация, понимание, вычисление, обучение, речь, способность рассуждать логически.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп рассказал американцам о победах США в двух "прекрасных мировых войнах".