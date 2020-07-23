История с массовыми антирасистскими протестами в США получила новое продолжение, причем на самом высшем законодательном уровне.

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла резолюцию о том, что бы убрать из Капитолия все статуи видных конфедератов. Об этом сообщает канал CNN.

"За" такое решение проголосовали 305 законодателей США, против - 113 конгрессменов. Причем, все голосовавшие против были республиканцами.

Теперь этому законопроекту необходимо получить одобрение и в верхней палате Конгресса - Сенате США. В случае одобрения докуменнт направится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Атланте из-за массовых протестов движения BLM объявили режим ЧП. В город введут части Национальной гвардии США.