Полиция задержала в Харькове волонтера и торговца оружием по фамилии Михайленко, фото ГУ НП Харьковской области

Сегодня, 23 июля, суд в Харькове будет избирать меру пресечения подельнику луцкого террориста Максима Кривоша по фамилии Михайленко. Житель Харькова подозревается в торговле оружием и является близким знакомым экс-нардепа Надежды Савченко.

"Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до 7 лет лишения свободы", - отметил представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, как передает Укринформ. 

Сейчас же задержанный Михайленко находится в Харьковском СИЗО.

"Досудебным расследованием было установлено, что накануне харьковчанин получил почтовое отправление от лица, захватившего заложников в городе Луцк. По словам харьковчанина, он получил монеты. Сейчас эта информация проверяется", - добавил Чубенко.

Также он сообщил, что задержанный в Харькове, как выяснилось, имел и другие контакты с Кривошем.

Прокуратура в суде будет ходатайствовать о  взятии подозреваемого Михайленко под стражу. 

Ранее "Страна" сообщала, что харьковский подельник луцкого террориста вывез оружие из зоны АТО.

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