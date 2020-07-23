Сегодня, 23 июля, суд в Харькове будет избирать меру пресечения подельнику луцкого террориста Максима Кривоша по фамилии Михайленко. Житель Харькова подозревается в торговле оружием и является близким знакомым экс-нардепа Надежды Савченко.

"Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до 7 лет лишения свободы", - отметил представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, как передает Укринформ.

Сейчас же задержанный Михайленко находится в Харьковском СИЗО.

"Досудебным расследованием было установлено, что накануне харьковчанин получил почтовое отправление от лица, захватившего заложников в городе Луцк. По словам харьковчанина, он получил монеты. Сейчас эта информация проверяется", - добавил Чубенко.

Также он сообщил, что задержанный в Харькове, как выяснилось, имел и другие контакты с Кривошем.

Прокуратура в суде будет ходатайствовать о взятии подозреваемого Михайленко под стражу.

Ранее "Страна" сообщала, что харьковский подельник луцкого террориста вывез оружие из зоны АТО.