В России вот уже четвертые сутки идут поиски пропавшего самолета Ан-2, который вылетел из Бурятии в Иркутскую область. Однако сегодня утром, 23 июля, поиски были временно прекращены из-за сложных погодных условий.

Об этом передает Gazeta cо ссылкой на РИА Новости.

Все вылеты самолетов и вертолетов, занимавшихся поиском пропавшего Ан-2, пока запрещены, сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде.

"Ориентировочно вылеты отложены на 11:30 по Иркутску (06:30 по Киеву - Ред.)", - рассказал источник.

Напомним, что по факту пропажи самолета Ан-2 с пассажирами на борту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ан-2 должен был совершить опыление лесов от тутового шелкопряда. После вылета самолет перестал отвечать на сигналы. На его борту находились два члена экипажа и четверо пассажиров.

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