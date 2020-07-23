На Закарпатье депутат райсовета насмерть сбил мотоциклиста. Фото с места ДТП
Депутат Виноградовского районного совета Закарпатской области Иван Удут сбил на своем джипе Toyota Land Cruiser мотоциклиста. Мужчина на двухколесном транспорте скончался от травм на месте.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Оперативный укр".
Смертельное ДТП произошло в ночь на 23 июля в селе Братово Виноградовского района. На место аварии прибыла полиция.
Источник Телеграм-канала утверждает, что по его сведениям, это вторая авария депутата со смертельным исходом. Первая была в конце 90-х. Тогда мужчине якобы удалось избежать наказания.
Тело погибшего мотоциклиста и депутат возле своего джипа
В прошлом году "Страна" рассказывала, что депутат Черниговского горсовета насмерть сбил пешехода на зебре.
Мы также писали о похожей истории под Киевом, где пьяный депутат насмерть сбил пожилого мотоциклиста и его сына.