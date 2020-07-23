Депутат Виноградовского районного совета Закарпатской области Иван Удут сбил на своем джипе Toyota Land Cruiser мотоциклиста. Мужчина на двухколесном транспорте скончался от травм на месте.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Оперативный укр".

Смертельное ДТП произошло в ночь на 23 июля в селе Братово Виноградовского района. На место аварии прибыла полиция.

Источник Телеграм-канала утверждает, что по его сведениям, это вторая авария депутата со смертельным исходом. Первая была в конце 90-х. Тогда мужчине якобы удалось избежать наказания.

Тело погибшего мотоциклиста и депутат возле своего джипа

В прошлом году "Страна" рассказывала, что депутат Черниговского горсовета насмерть сбил пешехода на зебре.

Мы также писали о похожей истории под Киевом, где пьяный депутат насмерть сбил пожилого мотоциклиста и его сына.