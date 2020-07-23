Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом по областям Украины. За последние сутки заразилось еще 856 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 2 416 случаев;

Волынская область - 3 401 случай;

Днепропетровская область - 1 275 случаев;

Донецкая область - 818 случаев;

Житомирская область - 1 654 случая;

Закарпатская область - 4 641 случай;

Запорожская область - 700 случаев;

Ивано-Франковская область - 3 765 случаев;

Кировоградская область - 689 случаев;

Киев - 7 278 случаев;

Киевская область - 3 391 случай;

Львовская область - 8 462 случая;

Луганская область - 116 случаев;

Николаевская область - 530 случаев;

Одесская область - 2 691 случай;

Полтавская область - 371 случай;

Ровенская область - 5 303 случая;

Сумская область - 393 случая;

Тернопольская область - 2 548 случаев;

Харьковская область - 3 203 случая;

Херсонская область - 218 случаев;

Хмельницкая область - 1 008 случаев;

Черновицкая область - 5 443 случая;

Черкасская область - 870 случаев;

Черниговская область - 667 случаев.

"По состоянию на 23 июля в Украине зафиксировано 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 61 851 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 551 летальный, 34 000 пациентов выздоровели. Проведено 921 858 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 828 пациентов", - указано в сообщении.

Напомним, детские оздоровительные лагеря смогут работать в той области, которая помечена "зеленым" или "желтым" цветом по рейтингу заболеваемости коронавирусом в стране.

Как сообщала "Страна", в Киеве за последние сутки коронавирусом заболели еще 112 жителей столицы, что на 20 человек меньше, чем вчера. Всего на сегодняшний день в Киеве уже 7 278 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.