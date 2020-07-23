Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом по областям Украины. За последние сутки заразилось еще 856 человек. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 2 416 случаев;
  • Волынская область - 3 401 случай;
  • Днепропетровская область - 1 275 случаев;
  • Донецкая область - 818 случаев;
  • Житомирская область - 1 654 случая;
  • Закарпатская область - 4 641 случай;
  • Запорожская область - 700 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 3 765 случаев;
  • Кировоградская область - 689 случаев;
  • Киев - 7 278 случаев;
  • Киевская область - 3 391 случай;
  • Львовская область - 8 462 случая;
  • Луганская область - 116 случаев;
  • Николаевская область - 530 случаев;
  • Одесская область - 2 691 случай;
  • Полтавская область - 371 случай;
  • Ровенская область - 5 303 случая;
  • Сумская область - 393 случая;
  • Тернопольская область - 2 548 случаев;
  • Харьковская область - 3 203 случая;
  • Херсонская область - 218 случаев;
  • Хмельницкая область - 1 008 случаев;
  • Черновицкая область - 5 443 случая;
  • Черкасская область - 870 случаев;
  • Черниговская область - 667 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

"По состоянию на 23 июля в Украине зафиксировано 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 61 851 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 551 летальный, 34 000 пациентов выздоровели. Проведено 921 858 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 828 пациентов", - указано в сообщении. 

Напомним, детские оздоровительные лагеря смогут работать в той области, которая помечена "зеленым" или "желтым" цветом по рейтингу заболеваемости коронавирусом в стране. 

Как сообщала "Страна", в Киеве за последние сутки коронавирусом заболели еще 112 жителей столицы, что на 20 человек меньше, чем вчера. Всего на сегодняшний день в Киеве уже 7 278 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

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