Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 23 июля
Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом по областям Украины. За последние сутки заразилось еще 856 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 2 416 случаев;
- Волынская область - 3 401 случай;
- Днепропетровская область - 1 275 случаев;
- Донецкая область - 818 случаев;
- Житомирская область - 1 654 случая;
- Закарпатская область - 4 641 случай;
- Запорожская область - 700 случаев;
- Ивано-Франковская область - 3 765 случаев;
- Кировоградская область - 689 случаев;
- Киев - 7 278 случаев;
- Киевская область - 3 391 случай;
- Львовская область - 8 462 случая;
- Луганская область - 116 случаев;
- Николаевская область - 530 случаев;
- Одесская область - 2 691 случай;
- Полтавская область - 371 случай;
- Ровенская область - 5 303 случая;
- Сумская область - 393 случая;
- Тернопольская область - 2 548 случаев;
- Харьковская область - 3 203 случая;
- Херсонская область - 218 случаев;
- Хмельницкая область - 1 008 случаев;
- Черновицкая область - 5 443 случая;
- Черкасская область - 870 случаев;
- Черниговская область - 667 случаев.
"По состоянию на 23 июля в Украине зафиксировано 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 61 851 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 551 летальный, 34 000 пациентов выздоровели. Проведено 921 858 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 828 пациентов", - указано в сообщении.
Напомним, детские оздоровительные лагеря смогут работать в той области, которая помечена "зеленым" или "желтым" цветом по рейтингу заболеваемости коронавирусом в стране.
Как сообщала "Страна", в Киеве за последние сутки коронавирусом заболели еще 112 жителей столицы, что на 20 человек меньше, чем вчера. Всего на сегодняшний день в Киеве уже 7 278 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.