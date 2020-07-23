Минздрав рассказал, как и зачем нужно делать прививку от вирусного гепатита
В Минздраве рассказали, как избежать заражения себя и окружающих гепатитом, а также, как сделать прививку, если в детстве она была пропущена.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
"Вирусный гепатит В часто имеет бессимптомный характер, но отсутствие симптомов не является показателем несерьезности болезни, поскольку состояние пациента может резко ухудшиться", - указано в сообщении.
Так, в Минздраве порекомендовали пройти обследование, если пациент:
- никогда не тестировался на гепатит и не знает своего статуса;
- не вакцинировался или не уверен в получении всех необходимых доз прививки от ВГВ;
- проходил процедуру скрининга более года назад.
Заразиться гепатитом В можно при:
- рождении - от матери к ребенку;
- незащищенном половом акте;
- сложных медицинских и других манипуляциях, связанных с контактом с кровью (татуировки, пирсинг, переливание и прочее);
- использовании нестерильного инъекционного инструментария для употребления наркотиков;
Сейчас в Украине известно о 559 300 больных вирусным гепатитом гражданах. Из них под контролем врачей находится только 23 631 человек - 4,2%.
Чтобы не заразить других:
- не используйте совместно бытовые предметы: зубные щетки, станки для бритья и прочее;
- очищайте любые пятна крови слабым раствором хлора;
- не используйте совместно любые принадлежности для употребления лекарств (например, трубки, иглы, шприцы и прочее);
- во время половых контактов пользуйтесь презервативами;
- убедитесь, что люди, проживающие с вами, получили все прививки от ВГВ.
Уберечься от гепатита В можно только благодаря вакцинации. Ограничений прививки по возрасту нет.
Напомним, в Минздраве рассказали, как проводить обследование ребенка до, во время и после родов в случае, если мать является переносчиком вирусного гепатита.
Как сообщала "Страна", статистика заболеваемости гепатитами в Украине на 2020 год показывает рост случаев заражения, о которых сами больные часто не знают.