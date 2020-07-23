Врачи рассказали как избежать гепатита и не заразить других. Фото: flickr.com

В Минздраве рассказали, как избежать заражения себя и окружающих гепатитом, а также, как сделать прививку, если в детстве она была пропущена. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Вирусный гепатит В часто имеет бессимптомный характер, но отсутствие симптомов не является показателем несерьезности болезни, поскольку состояние пациента может резко ухудшиться", - указано в сообщении.

Как избежать гепатита и не заразить других

Так, в Минздраве порекомендовали пройти обследование, если пациент: 

  • никогда не тестировался на гепатит и не знает своего статуса;

  • не вакцинировался или не уверен в получении всех необходимых доз прививки от ВГВ;

  • проходил процедуру скрининга более года назад.

Заразиться гепатитом В можно при:

  • рождении - от матери к ребенку;

  • незащищенном половом акте;

  • сложных медицинских и других манипуляциях, связанных с контактом с кровью (татуировки, пирсинг, переливание и прочее);

  • использовании нестерильного инъекционного инструментария для употребления наркотиков;

Сейчас в Украине известно о 559 300 больных вирусным гепатитом гражданах. Из них под контролем врачей  находится только 23 631 человек - 4,2%. 

Чтобы не заразить других:

  • не используйте совместно бытовые предметы: зубные щетки, станки для бритья и прочее;

  • очищайте любые пятна крови слабым раствором хлора;

  • не используйте совместно любые принадлежности для употребления лекарств (например, трубки, иглы, шприцы и прочее);

  • во время половых контактов пользуйтесь презервативами;

  • убедитесь, что люди, проживающие с вами, получили все прививки от ВГВ.

Уберечься от гепатита В можно только благодаря вакцинации. Ограничений прививки по возрасту нет.

Как избежать гепатита и не заразить других

Как избежать гепатита и не заразить других

Напомним, в Минздраве рассказали, как проводить обследование ребенка до, во время и после родов в случае, если мать является переносчиком вирусного гепатита

Как сообщала "Страна", статистика заболеваемости гепатитами в Украине на 2020 год показывает рост случаев заражения, о которых сами больные часто не знают

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