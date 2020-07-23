В Минздраве рассказали, как избежать заражения себя и окружающих гепатитом, а также, как сделать прививку, если в детстве она была пропущена.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Вирусный гепатит В часто имеет бессимптомный характер, но отсутствие симптомов не является показателем несерьезности болезни, поскольку состояние пациента может резко ухудшиться", - указано в сообщении.

Так, в Минздраве порекомендовали пройти обследование, если пациент:

никогда не тестировался на гепатит и не знает своего статуса;





не вакцинировался или не уверен в получении всех необходимых доз прививки от ВГВ;





проходил процедуру скрининга более года назад.

Заразиться гепатитом В можно при:

рождении - от матери к ребенку;





незащищенном половом акте;





сложных медицинских и других манипуляциях, связанных с контактом с кровью (татуировки, пирсинг, переливание и прочее);





использовании нестерильного инъекционного инструментария для употребления наркотиков;

Сейчас в Украине известно о 559 300 больных вирусным гепатитом гражданах. Из них под контролем врачей находится только 23 631 человек - 4,2%.

Чтобы не заразить других:

не используйте совместно бытовые предметы: зубные щетки, станки для бритья и прочее;





очищайте любые пятна крови слабым раствором хлора;





не используйте совместно любые принадлежности для употребления лекарств (например, трубки, иглы, шприцы и прочее);





во время половых контактов пользуйтесь презервативами;





убедитесь, что люди, проживающие с вами, получили все прививки от ВГВ.

Уберечься от гепатита В можно только благодаря вакцинации. Ограничений прививки по возрасту нет.

Напомним, в Минздраве рассказали, как проводить обследование ребенка до, во время и после родов в случае, если мать является переносчиком вирусного гепатита.

Как сообщала "Страна", статистика заболеваемости гепатитами в Украине на 2020 год показывает рост случаев заражения, о которых сами больные часто не знают.