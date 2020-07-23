Детские оздоровительные лагеря смогут работать в той области, которая помечена "зеленым" или "желтым" цветом по рейтингу заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил во время заседания Кабинета министров, передают "Укрновыны".

"Разрешается, но мы четко должны понимать, что с четкими правилами. Эти правила еще дополнительно будут выданы постановлением главного санитарного врача, то есть если имеется разрешение, например, на работу того или иного оздоровительного учреждения", - отметил он.

При этом работать подобные заведения смогут только при соблюдении определенных приписанных правил, которые вскоре подготовит МОЗ. В ином случае лагерь будет закрыт.

При этом накануне Минздрав сообщил, что запретят работу детских лагерей только в тех областях, которые входят в "Оранжевую" и "красную" зону по распространению коронавируса.

Напомним, в Херсонской области откроют детский лагерь. Он будет работать в тестовом режиме. В нем будут соблюдать все нормы, которые разработал Минздрав.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения намерено возобновить работу детских лагерей не раньше, чем с 31 июля, поскольку из-за преждевременного открытия возможны вспышки коронавируса.