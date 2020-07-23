Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке вывели смесь антител коронавируса, которая может стать основой для эффективной вакцины.

Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи взяли антитела у 40 переболевших коронавирусом людей и нашли антитела у 60 человек, у которых оказался иммунитет к Covid-19. Из этих антител девять особе эффективно нейтрализует коронавирус.

"Мы выделили очень активные антитела, на основе которых можно приготовить препарат. Мы полагаем, что их можно будет использовать для того, чтобы предотвращать заражение коронавирусом", - рассказали исследователи.

Отмечается, что клинические испытания препарата начнутся в этом году.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда появится вакцина от коронавируса, на создание которой потребуется около $31 млрд. Старт массовой вакцинации людей от инфекции Covid-19 может начаться в середине 2021 года.

Как сообщала "Страна", в Украине испытывают четыре препарата для лечения коронавирусной болезни Covid-19.