К июлю 2020 года аудитория социальных сетей составила 3,8 миллиардов человек. Это больше половины населения планеты, которое сейчас официально равно 7,75 миллиардам.

Такие данные приведены в отчете, подготовленном компаниями We Are Social и Hootsuite.

Также в документе приводятся данные о количестве владельцев мобильных телефонов и интернета. Так, мобильники есть у 5,19 миллиардов человек (это 67% населения земного шара).

С 2019 года активная аудитория интернета выросла более чем на 9%. Сейчас она составляет 4,54 миллиарда человек (59% от всех живущих).

Что касается сосцесте, то самой популярной платформой является Facebook, который используют 2,4 млрд человек в месяц. Второе место занимает YouTube, аудитория которого составляет более 2 млрд пользователей в месяц. А на третьем месте WhatsApp с 1,6 млрд человек. Самый большой прирост пользователей у Instagram: впервые их число превысило 1 млрд человек.

При этом нужно учитывать, что большинство социальных сетей запрещают регистрацию лицам до 13 лет. Это означает, что 65% людей, имеющих право использовать соцсети, имеют профили в интернете.

В исследовании утверждается, что в среднем пользователи используют социальные сети 6 часов 43 минуты в день. Это меньше, чем в прошлом году, на 3 минуты. Большинство пользователей - мужчины, их доля составляет 55%.

Ранее "Страна" сообщала, что в сеть утекли скриншоты панели управления Twitter, по которым видно, что администраторы соцсети вручную манипулируют аккаунтами.

Мы также писали о бойкоте, объявленном соцсети Facebook несколькими крупнейшими мировыми компаниями.