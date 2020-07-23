В Чечне группа людей, назвавшаяся родственниками Мамихана Умарова, взяла на себя ответственность за убийство критика Рамзана Кадырова, который просил политического убежища в Австрии.

Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

"Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить", - заявил на ролике один из родственников покойного в селе Мескер-Юрт.

Родственники утверждают, что убили Умарова, так как должны были "остановить его", а видео записывают, чтобы оправдать "невиновного" выходца Чечни и проживающего ранее в России, которого власти Австрии задержали как исполнителя убийства Умарова.

"Мы остановили его, поскольку должны были это сделать. В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано, сделано нами. Это мы должны были сделать. Не мучайте людей, оставьте в покое", - добавил другой родственник.

Видео: YouTube / "ЧП Грозный"

Напомним, 4 июля в Вене застрелили Мамихана Умарова, который давно критиковал правление Рамзана Кадырова, раскрывал его коррупционные и диктаторские схемы, а позднее уехал в Австрию с просьбой о предоставлении убежища. Там он получил имя Мартин Бек и предчувствовал опасность перед смертью.

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ шокированы убийством чеченского блогера Мамихана Умарова, которого застрелили в Австрии.