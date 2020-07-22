Несколько авиакомпаний Европы и США обратились к руководству Европейского Союза и Соединенных Штатов с просьбой ввести единые программы тестирования на коронавирус. По мнению авиаперевозчиков, такие меры помогут восстановить авиасообщение между континентами.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Письмо по поводу тестирования авиакомпании отправили на имя вице-президента США Майка Пенса и комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон. Послание подписали главы таких авиакомпаний, как Deutsche Lufthansa, American Airlines, United Airlines, а также International Airlines Group.

Представитель Lufthansa поставил в пример работы программы тестирования аэропорт во Франкфурте-на-Майне. Тестирование по методике полимеразной цепной реакции (ПЦР) там проводится в качестве эксперимента уже около месяца. На территории аэропорта расположена лаборатория, взятие материала для теста длится три-четыре минуты. Стоимость простого теста составляет 59 евро, а его результаты готовы через 6-8 часов. За экспресс-анализ пассажиры платят 139 евро, но его результаты известны через три часа. Результаты прошедший тест пассажир получает через мобильное приложение.

Как писала "Страна", 11 июля Министерство инфраструктуры начало процесс установки систем для ПЦР-тестирования в аэропортах Киева и Львова.

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