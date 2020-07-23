"Страна" нашла в соцсети Facebook страницу жены луцкого террориста Максима Кривоша. Женщину зовут Татьяна. Она подписана как Тати Прохно.

Часть или большинство информации Татьяна закрыла не для друзей. На странице указывается, что образование у нее музыкальное - училась в луцком училище и институте искусств. Семейное положение - в браке.

В Татьяны 522 друга, в основном это жители Луцка, учившиеся в ее же училище. Супруга под его именем или псевдонимом найти не удалось. Экстремистских, сепаратистских подписок мы не обнаружили, никакого другого намека на милитаризм также нет.

Среди музыкантов, страницам которых она поставила лайк - Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Павел Табаков, Руслан Квинта, Пиккардийская терция, Виктор Павлик.

Из политических деятелей - Олег Ляшко. Любимые передачи: "Давай поговорим про секс", "Х-фактор", "Шустер live". В понравившееся книги добавлена только одна - "Мастер и Маргарита".

С некой периодичностью Татьяна обновляет фото. На всех кадрах у женщины распущенные черные волосы. Макияж - супер-мега smoky eyes, с большими черными стрелками. СМИ писали, что у нее есть казахские корни - судя по чертам лица, исключить этого нельзя.

После просмотра снимков Татьяны можно сделать вывод, что она любит быть эффектной, выделяться из толпы. Она носит яркие шарфы, зимой - пальто с меховым воротником и леопардовую повязку на голову.

Одно фото у женщины есть с эротическим подтекстом - она лежит на животе с обиженными плечами и шеей, голая ли она полностью - загадка. Томным взглядом смотрит в камеру. Правда, весь эротический настрой у смотрящего может сбить икона Божьей матери, которая висит сзади нее на стене.

Татьяна экспериментирует с фото. Один снимок - черно-белый, она в шляпе. Комментарий: "Похожа на Клеопатру наша Татьяна Вячеславовна".

В июле 2018 года Татьяна отмечала посещение Парижа. На фото женщина с украинским биометрическим паспортом и билетом. А также молодой человек - не исключено, что это сын ее и Максима Кривоша. Посещала ли она столицу Франции сама или лишь провожала - неизвестно.

Сейчас корреспондент "Страны" находится в Дубно - городе, где и проживают Татьяна, Максим и их сын.

Их соседи рассказали нам, что на днях луцкий террорист несколько дней назад настроил своего сына избить собственную мать - Татьяну. В целом же и ранее проходила информация, что семья живет не очень мирно и побои (со стороны Максима) там привычное дело.

По нашим данным, что Татьяна отказывалась давать показания СБУ. В это же время, по словам женщины, ее уже допрашивал Аваков.

Корреспондент "Страны" в среду столкнулся с Татьяной у входа в подъезд ее дома. Она была в солнцезащитных очках с сотрудниками спецслужб. На вопросы отвечать отказалась.