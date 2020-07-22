В Чернобыльском заповеднике показали фото гибкого обитателя, который служит любимым блюдом для аистов
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, как и по всей территории Украины, водится уж обыкновенный. Это самый распространенный в стране вид неядовитых змей.
Фото пресмыкающегося и небольшой рассказ опубликованы в Facebook заповедника.
Ужа легко узнать по характерным желтым "ушам". Он хотя и страшный с виду, как все змеи, при этом совершенно не агрессивный и даже пугливый.
В Чернобыльском заповеднике небольшой змее есть где спрятаться и куда бежать в случае опасности. А врагов у нее много: ужей любят аисты, хищные птицы и некоторые млекопитающие.
Люди могут уничтожать пресмыкающихся из-за страха и разных мифов или предрассудков. К счастью, в заповеднике со стороны хомо сапиенс ужам ничего не грозит: их разве только используют в качестве гибкой фотомодели.
Ранее "Страна" показывала фото обитателя заповедника, который очень редко попадается на глаза людям.
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