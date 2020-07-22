После прошедшего по всем районам столицы урагана, сточные воды оказались в Днепре и его притоках, в связи с чем власти назвали самые опасные по составу пляжи и призвали подождать.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, желтым флагом (не рекомендуется купаться) пометили пляжи "Венеция", "Радуга" на Никольско-Слободской, "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Водоворот", "Галерный", "Вербный", "Пуща-Водица" и "Предместная слободка".

В свою очередь, категорически запрещено купаться на пляжах "Радуга", что на озере Радунка и "Тельбин".

После проливных дождей специалисты измерили состав воды на столичных пляжах и сделали выводы, что показатели санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований значительно превышают норму. Чтобы состав воды нормализовался, необходимо подождать три-четыре дня.

Напомним, на девяти столичных пляжах можно купаться без ограничений. Еще на четырех установили предупредительные желтые флажки, которые говорят о том, что плавать в них не рекомендуется. А на пляже Предмостная Слободка категорически запретили купаться.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, на каких пляжах Украины в этом году категорически нельзя купаться из-за качества воды и возможных инфекций.