Готовит ли "ОПГ Порошенко" новый переворот?

Разоблачение дня: бывший соратник Петра Порошенко Давид Жвания опубликовал видео, в котором рассказал о том, как делалась политика в 2013-14 годах. Рамки его рассказа заканчиваются 2014 годом потому, что именно в тот год Жвания не прошел в народные депутаты по "гарантированному" округу в Одесской области и на этом фактически завершил свою политическую карьеру. Однако всего за несколько месяцев до провала на выборах его карьера была на пике.

Как рассказал бывший депутат, во время Евромайдана он входил в политический штаб, который он сам называет теперь "организованной преступной группировкой". Называет так потому, что у этой "ОПГ" была одна цель – захватить власть в стране, для чего использовались и политические, и преступные методы.

Входили в этот штаб вожди тогдашней оппозиции: Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и Петр Порошенко, а также ее "серые кардиналы" Александр Мартыненко и Давид Жвания. По словам последнего, "ОПГ" финансировала Майдан, подогревала протестные настроения и срывала любые договоренности с властью, направленные на недопущение эскалации протестов.

После победы Майдана, как известно, власть оказалась в руках только одной части ОПГ – той, которую возглавляли Турчинов и Яценюк. Однако вторая ее часть – во главе с Порошенко и Жванией – занялась стратегической целью – президентством Петра Алексеевича.

Работала эта группа системно, обеспечивая не только результат внутри страны, но и его признание за границей. Так, по словам Жвании, некоему влиятельному западному политику через посла Украины в Германии Павла Климкина были переданы 5 млн евро для лоббирования интересов Порошенко. Климкин передачу взятки отрицает, но было бы удивительно, если бы он ее признал.

Весь этот рассказ Жвании является подводкой к тому, что главные фигуры "ОПГ 2014 года" – Порошенко и Турчинов – вновь объединились для взятия власти. И способы будут теми же, что и шесть лет назад.

Что интересно, это уже второе "грузинское предупреждение" за неделю. Причем оба – от политиков, очень хорошо знающих Порошенко. И пока – никакой реакции от силовых структур, которые к подобным предупреждениям должны относиться очень серьезно. Или они молчат перед тем, как нанести упреждающий удар?

Прокаженный проект: "слуги" бегут из авторов закона о медиа

Вчера от "слуг народа" появились сразу два противоречивых сигнала в отношении печально известного проекта закона о медиа. Так, главный медийщик фракции власти и один из его авторов Евгения Кравчук сообщила, что этот проект собираются рассмотреть в первом чтении уже в сентябре. Из чего стало ясно, что определенная группа в "Слуге народа" все-таки хочет продавить принятие скандального закона.

Однако вчера же стало известно, что группа антижурналистских активистов дала трещину: из списка авторов законопроекта исчезла одна фамилия – нардепа Павла Сушко. Пока никто не объяснил причину такой "люстрации", но очевидно, что произойти она могла только из-за отзыва своего авторства самим депутатам.

И это является свидетельством того, что медиасообщество на правильном пути: совместным давлением на власть можно заставить ее отказаться от планов надеть узду на свободу слова.

В "Слуге народа" на сегодняшний день и так немало политиков, которые открыто выступают против законопроекта, поданного их коллегами по фракции. Однако надо добиться того, чтобы даже самим авторам законопроекта стало неудобно быть его авторами – как это уже произошло с Сушко. Это во власти прессы – и это станет лучшей гарантией от принятия репрессивного закона.

Карантин до конца лета: реальность или формальность?

Карантин в Украине продлили до конца лета – вчера об этом объявило правительство. Ничего нового в этом объявлении нет, как нет и каких-либо серьезных нововведений в плане потенциального ужесточения ограничительных мер.

Наоборот, вчера появилось сообщение, что зрителей начнут пускать на футбольные матчи, а в самой небезопасной области – Львовской – разрешили массовые мероприятия. А если даже во Львовской области разрешили массовые мероприятия, то всем остальным областям вообще можно разрешать все.

Собственно, это и происходит явочным порядком. Единственное напоминание о карантине – это маски, которые нужно надевать при входе в транспорт или магазины. Во всем остальном карантина больше не существует.

Между тем, пример целого ряда европейских стран показывает, что от ослаблений приходится переходить и к ужесточениям, поскольку вспышки эпидемии порой становятся неконтролируемыми. О такой возможности вчера говорило и правительство, рассказав о разноцветной шкале опасности, в которой красный цвет будет означать полное закрытие критического региона.

Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы такая ситуация и наступит, однако непонятно одно: кто должен будет принимать решение об ужесточении карантина в конкретном регионе.

Зато понятно, что до местных выборов никто такого решения не примет – ни центральная, ни региональная власть. Разрешение массовых мероприятий во Львовской области тому доказательство.

Евро по 32, доллар по 28. Куда дальше?

Вчерашний день был "днем евро": валюта ЕС существенно подорожала как на украинском, так и на мировом рынке. Это стало следствием принятия семилетнего плана помощи экономике – финансовый рынок решил, что план правильный, в результате чего цена евро по отношению к доллару поднялась на два цента. Что в украинских реалиях превратилось в курс выше 32 гривен за евро.

Однако для нашего рынка курс европейской валюты показательным не является – у нас все психологически привязано к доллару. И этот психологический фактор вчера немного притормозил – на межбанке доллар прибавил всего пять копеек. Но во многом благодаря тому, что Нацбанк продал не 100, а 200 миллионов долларов из своих резервов.

Тем не менее, даже несмотря на массированные вливания от НБУ, официальный курс уверенно движется к 28 гривнам, а наличный курс еще более уверенно преодолел эту отметку. Катастрофической она не является: три с половиной года назад страна пару месяцев жила при курсе 28,60. Однако нет и уверенности в том, что все остановится на 28-ми.

Поскольку нынешняя власть не имеет опыта руководства страной, она бросается из крайности в крайность. Увидев на примере прошлого года, что укрепление гривны означает дыру в бюджете, на данный момент она убеждена в том, что ослабление гривны тут же бюджет наполнит.

Исходя из этой убежденности, можно предположить, что и курс в 29 гривен за доллар – это отметка, которая будет пересечена очень скоро. Вот только отметку "30", скорее всего, не решатся допускать раньше местных выборов, поскольку она все-таки психологическая.

Однако до конца года, скорее всего, будет преодолена и она. Теперь власти нужно будет дождаться конца бюджетного года, чтобы разочароваться в своем нынешнем убеждении. Хотя и сейчас очевидно, что большой прибавки в бюджете не будет даже от таможни, поскольку эффект от увеличения гривневого эквивалента пошлин будет нивелирован снижением объемов импорта.

Что касается реакции населения, то она предсказуема – поскольку это будет реакция на рост цен. С соответствующими последствиями для рейтинга власти.

Поможет ли Украине Миноборонпром?

Еще одно убеждение последних месяцев у украинской власти – что промышленностью нужно заниматься, или она загнется. В отличие от убеждения насчет слабой гривны, здесь поспорить с чем-то трудно. Кроме того, как это делается на практике.

На прошлой неделе парламент утвердил кандидатуру нового вице-премьера – Олега Уруского, а вчера создал под него министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Полную оценку этому событию можно было бы дать, если бы правительство расшифровало, какие именно отрасли оно считает стратегическими. Потому что, исходя из имеющейся на сегодняшней день информации, больше похоже на то, что создано министерство оборонной промышленности, которое заменит "Укроборонпром". В СССР такое министерство в целях конспирации называлось Министерством среднего машиностроения, а у нас – Министерством стратегических отраслей промышленности.

Но ни то, ни другое название реальности не соответствует. Украина действительно когда-то была крупным игроком на рынке вооружений, однако за последние 30 лет этот потенциал растерян. И в последние шесть лет деградация украинского ВПК ускорилась из-за разрыва производственных цепочек с Россией.

Так что сегодня стратегические отрасли промышленности – это не ВПК, а все, что связано с энергоресурсами. Минэнерго в этом смысле имеет больше права именоваться "министерством стратегических отраслей". Но ни одно, ни другое промышленность из кризиса не вытащат. Украине нужно "министерство протекционизма" – то есть орган, который будет использовать все возможные средства для того, чтобы создать украинским производителям преимущества перед импортными. Вот такое министерство действительно будет стратегическим.