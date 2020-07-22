Венецианским гондольерам пришлось уменьшить максимальное количество пассажиров в своем транспорте из-за растолстевших туристов. Теперь в гондолу будут пускать не более четырех человек.

Об этом сообщает The Guardian.

"Это правда, что сегодня туристы весят гораздо больше, чем 10-15 лет назад. В отличие от лифтов, где есть предупреждение "не больше шести людей", у нас нет весов для взвешивания, так что мы придумали сократить максимальное число людей", - заявил президент ассоциации гондольеров Андреа Балби.

"Жители некоторых стран, словно бомбы, плюхаются в лодки. Везти больше тонны мяса на судне - это слишком опасно", - отметил, в свою очередь, другой гондольер Рауль Ровератто.

Также на ряжу с ограничением в Венеции ввели правило, позволяющее не сдавать сложный теоретический экзамен сыновьям гондольеров, которые хотят продолжить семейную профессию.

Напомним, во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, украинцы больше поправлялись, нежели худели. Всего вес набрали 38% граждан, а похудели - всего 6,5%.

Как сообщала "Страна", за время 55-дневного карантина итальянцы в среднем поправились на 2 килограмма.