Центр Британской Колумбии по борьбе с заболеваниями опубликовал рекомендации по занятию сексом в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Vice.

Так, согласно советам, самый безопасный способ совокупления - через стену, без поцелуев и других контактов, а также обязательное мытье всего тела с мылом до и после коитуса.

Использовать для этого рекомендуют так называемую "глори хоул", в дословном переводе - дыра славы. Специальное отверстие в стене, которое позволяет заниматься сексом бесконтактно.

При этом обязательно оба участника процесса должны быть в масках или защитных щитках. Также рекомендуются позы, которые увеличивают расстояние между лицами партнеров. Кроме того, допускается мастурбация, но с соблюдением безопасной дистанции.

Напомним, китайские исследователи выявили коронавирус в сперме мужчин, болеющих или уже перенесших коронавирус. И теперь ученые не исключают, что Covid-19 может передаваться половым путем.

Как сообщала "Страна", молодые люди перестали интересоваться сексом. К таким выводам пришли ученые Каролинского института в Стокгольме.