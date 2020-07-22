Американская звезда реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян объяснила странное поведение своего мужа Канье Уэста, который то ударяется в слезы на людях, то пишет и удаляет посты с ошеломляющими признаниями.

О состоянии музыканта Кардашьян написала в сторис своего Instagram-аккаунта.

По ее словам, у Канье биполярное расстройство, которое влияет на его поведение.

"Как многие из вас знают, у Канье биполярное расстройство. Любой, кто страдает от него или имеет любимого человека с таким диагнозом, знает, как невероятно сложно и больно это понимать. Я никогда не говорила публично о том, как это влияет на нашу домашнюю жизнь, потому что оберегаю наших детей и право Канье на личную жизнь, когда речь идет о его здоровье. Но сегодня я чувствую, что должна это прокомментировать из-за стигмы и неправильных представлений о психическом здоровье", - начала объяснение Ким.

Она отметила, что близкие зачастую бессильны, если больной биполярным расстройством - это взрослый человек. Затем она рассказала о причинах обострения болезни у мужа.

"Я понимаю, что Канье подвергают критике, потому что он является публичной фигурой, и его действия порой могут вызывать осуждение и сильные эмоции. Это блестящий, но сложный человек, который подвергается максимальному давлению как артист и чернокожий, переживший мучительную потерю своей матери. Он должен был переносить давление изоляции, которое усилилось из-за его биполярного расстройства", - написала Кардашьян.

По ее мнению, жизнь с биполярным расстройством не умаляет мечты и творческие идеи мужа.

"Это часть его гения, и, как мы все видели, многие его мечты сбылись", - констатировала модель.

В заключение она попросила журналистов и общественность о сострадании и сочувствии к ее семье.

Биполярное расстройство, ранее называемое маниакальной депрессией, - состояние психического здоровья, которое вызывает экстремальные колебания настроения, которые включают эмоциональные максимумы (мания или гипомания) и низкие (депрессия).

Ранее "Страна" рассказывала, как Канье Уэст на встрече с избирателями в качестве кандидата на пост президента всплакнул, вспоминая, как его мать отказалась делать аборт.

Также мы сообщали, что он написал бессвязный твит с намеками на измену жены, но потом удалил его.