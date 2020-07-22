Полиция Харькова задержала мужчину, который днем 22 июля сообщил о захвате им заложницы. Злоумышленником оказался 50-летний харьковчанин. Его доставили в Киевский отдел полиции.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Звонок от лже-террориста поступил в полицию около 13:20. Неизвестный заявил, что захватил здание по улице Бондаренкивской. Также он сказал, что у него есть взрывчатка и оружие, а в доме находится женщина.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, руководство Киевского отдела полиции и специалисты-взрывотехники. По указанному звонившим адресу находился дом, принадлежащий 41-летней женщине. Она была дома, когда приехали сотрудники полиции. Они выяснили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, а в медицинской помощи она не нуждается. В домовладении оружия или взрывчатки полицейские не нашли.

Правоохранители установили личность псевдо-террориста и его местонахождение. Он был у себя дома на улице Солнечной. По предварительным данным, у мужчины конфликт с хозяйкой якобы захваченного дома.

Задержанный харьковчанин

Сейчас решается вопрос о сообщении гражданину подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Как писала "Страна", заявления о захвате заложников задержанный мужчина делал и раньше.

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