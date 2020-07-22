В результате столкновения с зерновозом в Винницкой области погибли молодой водитель и две его пассажирки в возрасте 56 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

"По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Toyota Avensis выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с зерновозом MAN. В результате аварии водитель и две 56-летние пассажирки легковушки от полученных телесных повреждений погибли. Все пострадавшие – местные жители", - указано в сообщении.

Инцидент произошел на трассе Высшеольчедаев - Котюжаны - Мурованые Куриловцы около 18.00.

Сейчас полиция достает тела погибших из авто и проводит экспертизу, после которой определит виновника. Согласно информации правоохранителей, за нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек, светит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Днепропетровской области водитель военного грузовика, который ехал с колонной техники, столкнулся с легковым автомобилем. В результате погибли водитель и пассажир легковушки.

Как сообщала "Страна", пятилетний мальчик попал под колеса молоковоза в попытке перелезть через забор. Невнимательные родители чуть не устроили самосуд над молодым водителем.