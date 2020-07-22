Во Владимирской области Российской Федерации выявлен случай повторного заражения коронавирусом. Это первое повторное инфицирование на территории страны.

Об этом сказал губернатор региона Владимир Сипягин во время прямой трансляции на своей странице во "ВКонтакте".

По словам чиновника, повторно подхватил новый коронавирус один из медработников. Губернатор уточнил, что первое и второе заражения произошли в течение двух месяцев.

В связи с этим случаем Сипягин призвал жителей области соблюдать меры предосторожности и носить маски в общественных местах, а людям старше 65 лет и с хроническими болезнями рекомендовал оставаться на самоизоляции.

Во Владимирской области за последние сутки выявили 35 новых случаев инфицирования. Всего в регионе за время эпидемии заразились 5 333 человека, выздоровели 4 774 человека, 116 умерли. В России на сегодня заражены 789 190 человек. Из них 12 745 человек скончались.

Как писала "Страна", в Украине первый случай повторного заражения коронавирусом был зафиксирован в апреле.

Мы также приводили слова эксперта из РФ, что около 5-10% россиян рискуют повторно заразиться коронавирусом, так как у них не выработаются антитела к коронавирусу.