Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 805-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства", принятый парламентом 16 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента вечером в среду, 22 июля.

Как отмечается, документ предусматривает урегулирование неувязок, уточнение сроков, упрощение избирательных процедур и их унификацию. В частности, изменения вносятся в Избирательный кодекс Украины, законы "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей" и др.

Также закон предусматривает изменения относительно заполнения избирательных документов, процесса подсчета голосов, подачи документов кандидатами, ограничения для одновременного баллотирования на местных выборах.

Кроме того, он усовершенствует законодательство по вопросам территориальной организации выборов и системы избирательных комиссий на местных выборах, уменьшен денежный залог на местных выборах и т. п. Также изменения касаются вопросов деятельности Центральной избирательной комиссии, функционирования Государственного реестра избирателей, привлечения к административной и уголовной ответственности за правонарушения в ходе избирательного процесса.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.

Ранее "Страна" подробно объясняла, как гражданину Украины на грядущих 25 октября местных выборах можно проголосовать лично и даже онлайн. Также допускается смена места голосования на район фактического проживания.