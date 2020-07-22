Швеция впервые с 1956 года перенесла торжественный банкет в честь вручения Нобелевской премии. Такое решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает The Local.

"Нобелевская неделя не будет таким, как обычно через нынешнюю пандемию. Это особенный год, когда каждому нужно делать жертвы и приспосабливаться к совершенно новым обстоятельствам", - отметил директор Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен.

По его словам, работы лауреатов отметят "по-разному". Можно предположить, что он подразумевал получение наград в посольствах своих стран.

Банкет в честь вручения Нобелевской премии подразумевает собой пир в 1 300 человек со шведской королевской семьей в Стокгольме 10 декабря. Однако в этом году объявление лауреатов, как и было запланировано, состоится 5 и 12 октября.

В последний раз банкет отменяли в 1956 году, чтобы не приглашать посла СССР из-за репрессий в отношении революции в Венгрии. Также известно, что пир не состоялся в 1907 и 1924 годах из-за первой и второй мировой войны.

Напомним, в 2019 году награду получили Абиджит Банерджи (Индия), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Креймер (США) "за их их экспериментальный подход к уменьшению глобальной бедности".

Как сообщала "Страна", появился график вручения наград Нобелевской премии.