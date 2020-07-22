В среду, 22 июля, полиция Киева получила и отработала четыре сообщения о находках с подозрительными пакетами, однако взрывоопасных предметов так и не обнаружили.

Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба Нацполиции.

"Во всех оставленных без присмотра чемоданах никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, но мы благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности, а потому призываем и в дальнейшем немедленно информировать полицию о таких подозрительных вещах. Еще раз подчеркиваем, что категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать", - сказал Крищенко.

Как он отметил, жители города с пониманием относятся к призывам полиции о немедленном информировании правоохранителей о подозрительных пакетах, так, только сегодня в течение дня специалисты взрывотехнической службы отработали четыре соответствующих вызова.

Как сообщалось, столичная полиция усилила меры безопасности в городе. Правоохранители патрулируют улицы города, места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метро, вокзалы.

Напомним, вчера в Харькове, Днепре и Одессе массово происходит эвакуация из-за сообщений о минированиях.

Также сообщалось, что в Киеве "заминировали" аэропорт "Жуляны" и Центральный Ж/Д-вокзал .