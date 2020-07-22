В Киеве двухлетнюю девочку пришлось госпитализировать в состоянии алкогольной интоксикации после посиделок мамы с подругами на кухне.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Мы установили, что женщина вместе с соседями на кухне общежития употребляла спиртные напитки. Ее малолетняя дочь находилась рядом и выпила алкоголь. Когда ребенку стало плохо, соседи вызвали врачей. Мы посетили больницу и узнали, что после получения первой медицинской помощи девочке стало лучше и сейчас его здоровью ничего не угрожает", - рассказали представители ювенальной полиции.

За неисполнение обязанностей по воспитанию детей матери грозит штраф в размере от 850-до 1 700 гривен. Также социальные службы теперь будут контролировать ситуацию в семье и регулярно навещать ее по месту жительства.

Напомним, в Николаеве врачи пытаются спасти 15-летнюю девушку, которую без сознания нашли на территории школы в состоянии алкогольной комы. Так, на территории школы №10 на улице Южной нашли без сознания 15-летнюю девочку, которую бросили убегающие друзья. Правоохранители приехали на место после сообщения о незаконном распитии спиртных напитков детьми на территории учебного заведения.

Как сообщала "Страна", в Винницкой области в селе Слободка 32-летняя местная жительница, находясь за рулем автомобиля в пьяном состоянии наехала на четырех детей. Один из травмированных мальчиков находится в реанимации. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.