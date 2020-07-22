Тверской районный суд Москвы оштрафовал балерину Анастасию Волочкову за посещение Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области, который закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса. Танцовщице придется уплатить 20 тысяч рублей (около 7 800 гривен).

О решении суда сообщается в Facebook Московского городского суда.

"Постановлением Тверского районного суда г. Москвы от 22.07.2020 года Волочкова Анастасия Юрьевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.06.1 (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации) КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей", - сказано в посте в соцсети.

Протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, составленный в отношении артистки, будут рассматривать в том же Тверском суде Москвы 3 августа.

Интересно, что на суд балерина пришла в мехах, хотя в Москве сегодня около +20.

В середине апреля у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря выявили коронавирус, и монастырь закрыли на карантин. Аналогичные меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в монастыре сняли с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым. Несмотря на это, Волочкова отправилась в монастырь и в результате получила два админпротокола от полиции.

Как писала "Страна", зимой балерина анонсировала свою свадьбу.