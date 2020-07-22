В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом по областям на 22 июля. За последние сутки стало известно о еще 829 больных.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 2 364 случая;

Волынская область - 3 359 случаев;

Днепропетровская область - 1 260 случаев;

Донецкая область - 813 случаев;

Житомирская область - 1 634 случая;

Закарпатская область - 4 578 случаев;

Запорожская область - 691 случай;

Ивано-Франковская область - 3 689 случаев;

Кировоградская область - 688 случаев;

Киев - 7 166 случаев;

Киевская область - 3 359 случаев;

Львовская область - 8 353 случая;

Луганская область - 110 случаев;

Николаевская область - 527 случаев;

Одесская область - 2 660 случаев;

Полтавская область - 360 случаев;

Ровенская область - 5 232 случая;

Сумская область - 383 случая;

Тернопольская область - 2 508 случаев;

Харьковская область - 3 139 случаев;

Херсонская область - 217 случаев;

Хмельницкая область - 994 случая;

Черновицкая область - 5 404 случая;

Черкасская область - 853 случая;

Черниговская область - 654 случая.

"По состоянию на 22 июля в Украине зафиксировано 829 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 60 995 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 534 летальные, 33 172 пациента выздоровели. Проведено 907 360 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 973 ​​пациента", - указано в сообщении.

Напомним, ученые в Германии хотят выяснить, как минимизировать риски распространения Covid-19 при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях. Для этого в конце августа они проведут концерт, участие в котором примут 4 тысячи здоровых человек.

Как сообщала "Страна", Кабмин продлил карантин в Украине еще на месяц - до 31 августа. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля существующая система адаптивного карантина показала свою эффективность. При этом власти анонсировали некоторые нововведения. которые начнут действовать с 1 августа.