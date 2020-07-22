Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото :flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом по областям на 22 июля. За последние сутки стало известно о еще 829 больных. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 2 364 случая;
  • Волынская область - 3 359 случаев;
  • Днепропетровская область - 1 260 случаев;
  • Донецкая область - 813 случаев;
  • Житомирская область - 1 634 случая;
  • Закарпатская область - 4 578 случаев;
  • Запорожская область - 691 случай;
  • Ивано-Франковская область - 3 689 случаев;
  • Кировоградская область - 688 случаев;
  • Киев - 7 166 случаев;
  • Киевская область - 3 359 случаев;
  • Львовская область - 8 353 случая;
  • Луганская область - 110 случаев;
  • Николаевская область - 527 случаев;
  • Одесская область - 2 660 случаев;
  • Полтавская область - 360 случаев;
  • Ровенская область - 5 232 случая;
  • Сумская область - 383 случая;
  • Тернопольская область - 2 508 случаев;
  • Харьковская область - 3 139 случаев;
  • Херсонская область - 217 случаев;
  • Хмельницкая область - 994 случая;
  • Черновицкая область - 5 404 случая;
  • Черкасская область - 853 случая;
  • Черниговская область - 654 случая.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

"По состоянию на 22 июля в Украине зафиксировано 829 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 60 995 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 534 летальные, 33 172 пациента выздоровели. Проведено 907 360 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 973 ​​пациента", - указано в сообщении. 

Напомним, ученые в Германии хотят выяснить, как минимизировать риски распространения Covid-19 при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях. Для этого в конце августа они проведут концерт, участие в котором примут 4 тысячи здоровых человек. 

Как сообщала "Страна", Кабмин продлил карантин в Украине еще на месяц - до 31 августа. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля существующая система адаптивного карантина показала свою эффективность. При этом власти анонсировали некоторые нововведения. которые начнут действовать с 1 августа.

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