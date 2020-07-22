В среду, 22 июля, к границам Российской Федерации над акваторией Балтийского и Черного морей приблизились самолеты-разведчики стран НАТО. Дежурные силы ПВО России не допустили нарушения границы.

Видео сопровождения иностранных самолетов россиянами опубликовало в YouTube Министерство обороны страны.

В подписи к видео сказано, что радиолокационные средства разведки дежурных сил по ПВО сил Черноморского и Балтийского флотов вскрыли действия разведывательных самолетов Р-8А "Посейдон" и U-2S военно-морских сил США над акваторией Черного моря, а также разведывательного самолета Р-3С "Орион" ВВС Германии над акваторией Балтийского моря.

Силы дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов осуществили сопровождение разведчиков, не допустив нарушения государственной границы.

В последнее время самолеты-разведчики зачастили к границам РФ. Например, 14 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили их над Баренцевым и Черным морями, как и сегодня.

А 12 июля российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС США над Японским морем.