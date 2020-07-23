Вдова командира экипажа сбитого в Иране "Боинга" МАУ Владимира Гапоненко, Екатерина, объяснила, почему хочет получить за смерть мужа компенсацию в размере 1,6 млн доларов.

Об этом она заявила в интервью "Стране".

"Мое мнение осталось то же. У мужа была зарплата 240 тысяч грн в месяц, он планировал жить на эти деньги до пенсии, до 65 лет. Его не стало в 50 лет. То есть еще 15 лет он бы получал 240 тысяч грн в месяц минимум. Я рассчитываю на сумму компенсации, равную 240 тысяч умноженную на 15 лет, или хотя бы до совершеннолетия моей младшей дочки, ей сейчас 6 лет. Собственно, муж и рассчитывал на эти деньги, когда пристроил детей в элитную частную школу, планировал строить частный дом, но так и не успел, планировал купить новую машину, но так и не купил… Он рассчитывал на эти доходы. А тут резко все прекратилось. Поэтому я бы хотела в память о нем и в помощь девочкам именно такую сумму", - объяснила Екатерина.

Она добавила, что видела волну негодования, которая поднялась после того, как она заявила о желаемой сумме компенсации.

"Я видела, что обо мне писали после того, как я об этом сказала. “У Гапоненко завышенные требования”, “она оборзела – такие суммы заявлять”, кто-то там посчитал, сколько это будет... (больше 1,6 млн долларов - Ред.). И говорят – ого, какие суммы! Так я на самом деле эту сумму бы получила. Если годовой доход мужа был больше 2 млн грн. Жила семья, все было хорошо, было столько планов. Маленькие детки… У нас детки поздние. Я младшую Полинку родила в 39 лет, сейчас мне 44. Я понимаю, что в свои 44 года я особо не могу рассчитывать на помощь извне. Только на себя. Поэтому имею наглость заявить, так сказать. Пусть меня называют наглой, но мне лично ничего не надо – я только за своих детей. Мне деток искренне жаль", - уточнила Екатерина Гапоненко.

Напомним, с момента авиакатастрофы прошло уже больше полугода. Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа – не выжил никто.