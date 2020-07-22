В Днепровском районе столицы правоохранители обнаружили труп мужчины, который 16 июля ушел из дома и не выходил на связь. Причины смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в среду, 22 июля.

Как отмечается, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины в квартире в Днепровском районе столицы.

Во время предварительного осмотра тела криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вчера стало известно, что в Киеве пропал без вести руководитель общественной организации "Дом милосердия" 40-летний Алексей Кучапин. Последний раз на связь он выходил 16 июля: тогда он рассказал, что едет из столицы в Днепр и намерен воспользоваться сервисом BlaBlaCar.

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