Суд будет слушать дело Ефремова 29 июля. Фото: rapsinews.ru

Дело актера театра и кино Михаила Ефремова, который в начале июня в пьяном виде устроил смертельное ДТП, будет рассматривать судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова. Под ее руководством были оглашены приговоры бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что громкое дело распределили судье Абрамовой, журналистам рассказала пресс-секретарь Пресненского суда столицы РФ Лела Кокая.

Кроме вынесения резонансных приговоров Захарченко (13 лет лишения свободы и штраф в 117 миллионов рублей) и футболистам (Кокорину - полтора года колонии общего режима, Мамаеву - год и 5 месяцев колонии общего режима), Абрамова также арестовала российского активиста Константина Котова по делу о многочисленных нарушениях на митингах оппозиции.

Пресненский суд Москвы назначил на 29 июля предварительное слушание уголовного дела в отношении Ефремова.

Как писала "Страна", защита Ефремова пытается доказать, что его не было за рулем в момент аварии. Однако адвокат актера все же частично признал, что знаменитость была за рулем.

Мы также сообщали, что адвокат Ефремова пытается оттеснить от дела дочь актера, которая считает защитника некомпетентным.

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