В среду во время пожара в столичной жилой высотке пострадала 10-летняя девочка. Она пыталась самостоятельно потушить огонь.

Об этом сообщается в Facebook главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сигнал о пожаре поступил в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в 15:57. Огонь вспыхнул в доме на улице Драгоманова, 2-Б, в Дарницком районе столицы.

К месту происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения. На месте они выяснили, что пожар возник в одной из квартир на 23-м этаже 25-этажного жилого дома.

Как оказалось, на момент возгорания в квартире находилась 10-летняя девочка. Она заметила огонь в одной из комнат. Несмотря на страх и стремительное задымление помещения, она пыталась собственными силами потушить огонь, но ее усилий оказалось недостаточно. К счастью, девочка вспомнила, что нужно делать в критических ситуациях, быстро покинула квартиру и позвала на помощь соседей.

Взрослые, в свою очередь, вызвали спасателей, также попытались сами тушить пожар и вывели ребенка на свежий воздух. Девочка была испугана, получила ожоги верхних конечностей I-II степени. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Для предупреждения повторного возгорания и ликвидации огня пожарные пролили очаг водой. В борьбе с пожаром были задействованы две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и семь человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.

Как писала "Страна", сегодня же в центре Киева на Большой Васильковской пылал припаркованный автомобиль.

А вчера в столице загорелась крыша жилого комплекса, который еще не введен в эксплуатацию.