В четверг, 23 июля, дожди покинут все регионы Украины - в стране будет солнечно и сухо. Температура воздуха будет держаться на уровне +21...+29 градусов.

Об этом свидетельствует информация на сайте "Укргидрометцентра".

Жарче всего 23 июля будет в южных областях. Там днем столбики термометров поднимутся до +25...+29 градусов. Ночью ожидается +15...+19 градусов. В восточных регионах будет не несколько градусов прохладнее: днем - +24...+27, ночью - +11...+15 градусов.

В Киеве, северных и центральных областях ожидается комфортная погода: днем - +21...+25, ночью - +10...+14 градусов. Прохладнее всего будет в западных регионах, Кроме Ужгорода. Температура воздуха ночью опустится до +9...+11 градусов, днем воздух прогреется до +21...+23 градусов.

Карта погоды в Украине на 23 июля. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что за последние 30 лет температура в Киеве поднялась почти на 2 градуса.

Также мы сообщали, что а в самом начале июля в Киеве зафиксировали рекордно жаркую ночь.