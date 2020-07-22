Максиму Кривошу, который вчера захватил заложников в Луцке, сообщили о подозрении.

Об этом в среду, 22 июля, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Как отмечается, группу процессуальных руководителей в производстве возглавляет прокурор Волынской области.

Кривошу сообщили о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу, которому уже объявили о подозрении, будут избирать завтра, 23 июля.

Как сообщалось, в полиции объяснили, почему за неоднократно сидевшим луцким террористом не велась постоянная слежка