Правоохранители сообщили о подозрении Кривошу. Фото: Facebook

Максиму Кривошу, который вчера захватил заложников в Луцке, сообщили о подозрении

Об этом в среду, 22 июля, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Как отмечается, группу процессуальных руководителей в производстве возглавляет прокурор Волынской области.

Кривошу сообщили о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины).

Пост ОГП в Facebook

Напомним, ранее сообщалось, что меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу, которому уже объявили о подозрении, будут избирать завтра, 23 июля

Как сообщалось, в полиции объяснили, почему за неоднократно сидевшим луцким террористом не велась постоянная слежка

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.