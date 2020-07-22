Появились фото усиленных патрулей на станциях столичной подземки
Во вторник столичная полиция заявила об усилении мер безопасности на улицах мегаполиса и в местах массового скопления людей.
Сегодня на станциях Киевского метрополитена и возле входов в метро явно увеличилось количество правоохранителей.
Об этом передает корреспондент "Страны".
По словам корреспондента, на каждой станции подземки дежурят минимум пять сотрудников правоохранительных органов. Они вооружены резиновыми дубинками. Также у них на ремнях прикреплены спецсредства для служебной связи.
Как сегодня сообщала "Страна", в Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная". Там проводили массовую эвакуацию и проверку из-за подозрительного чемодана.
Мы также писали, что после захвата автобуса в Луцке руководство Национальной полиции приняло решение усилить меры по обеспечению безопасности в девяти областях: Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.