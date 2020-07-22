В Запорожье во время конфликта мужчина ударил по голове бойца батальона "Азов", который прибыл в город в кратковременный отпуск из зоны проведения Операции объединенных сил. В результате травмы отпускник впал в кому.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Инцидент произошел 21 июля около 23:55. В это время в Коммунарское отделение полиции Запорожской области поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что от одного из торговых центров города к ним доставили местного жителя 1991 года рождения с травмами головы. Состояние здоровья пострадавшего медики оценили как стабильно тяжелое: человек находится в коме.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством и сотрудниками сектора криминальной полиции. Для выяснения обстоятельств происшествия правоохранители опросили свидетелей, изъяли и посмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Работники полиции установили, что потерпевший - военнослужащий, прибывший в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения ООС. У продовольственного супермаркета на улице Космической он сделал замечание молодому мужчине, который приставал к девушкам. Это привело к конфликту. Задира ударил военнослужащего по голове, после чего последний потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся.

Несколько часов понадобилось работникам полиции, чтобы установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Запорожья тоже 1991 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту избиения возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

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