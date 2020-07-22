Канцлер Германии Ангела Меркель вечером во вторник, 21 июля, предотвратила военный конфликт, который мог произойти между Турцией и Грецией в восточной части Средиземного моря из-за спора о добыче газа.

Об этом со ссылкой на Bild сообщает Tagesspiegel.

Спор о природном газе у небольшого средиземноморского греческого острова Кастелоризо ведется уже давно. Но недавно турецкие власти объявили, что исследовательское судно Oruc Reis начнет новые сейсмические исследования в этом районе.

Остров расположен в трех километрах от южного побережья Турции. Считается, что морское дно в этом регионе особенно богато сырьем, поэтому и Турция, и Греция претендуют на окружающие воды в качестве "исключительной экономической зоны".

Сообщается, что со вторника многочисленные корабли военно-морского флота Турции двигались в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря к югу от греческих островов Родос и Крит.

По сообщениям греческого государственного телевидения, в этом регионе также находятся многочисленные корабли греческого флота.

Также сообщается, что к месту были направлены два истребителя ВВС Турции, и Греция также ответила истребителями. Вечером 18 турецких военных кораблей направлялись прямо на остров, поэтому греческий флот объявил состояние тревоги и, в свою очередь, также отправил военные корабли.

Незадолго до того, как могла произойти эскалация, канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту Турции Реджепу Эрдогану и премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису.

Заместитель пресс-секретаря правительства Ульрике Деммер не стала подтверждать, что фрау канцлер выступила посредником между ними, после чего военно-морской флот Турции отменил маневр, но сообщила в среду, "что канцлер позвонил Эрдогану по телефону".

В МИД Германии в свою очередь заявили, что позиция государства не изменяется: прогресс в отношениях ЕС-Турция возможен только в том случае, если Анкара воздержится от провокаций в восточном Средиземном море. Впрочем, несмотря на это, Евросоюз должен продолжать переговоры со стратегически важным партнером Турцией.

В среду исследовательское судно Oruc Reis находилось на юге Турции. Турецкая телекомпания TRT сообщила, что сейсморазведочные работы еще не начались. В последние несколько месяцев Греция предупреждала Турцию, чтобы она не отправляла в регион суда для поиска природного газа.

Напомним, что в начале июня со стороны Греции звучали заявления о готовности к военному конфликту из-за добычи нефти в Эгейском море. После этого министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна хочет решить спор в рамках международного права.

А уже в середине июля Афины призвали Евросоюз поскорее подготовить список санкций против Анкары, которые будут введены, если Турция нарушит территориальную целостность Греции.