Сегодня самой обсуждаемой персоной в Украине остается луцкий террорист Максим Кривош. Вчера на протяжении 12 часов он удерживал в заложниках 13 человек, среди которых были ребенок, пожилая женщина и беременная женщина.

В результате преступник сам сдался полиции после того, как президент Зеленский записал видеоролик с рекламой фильма "Земляне". Заложники были освобождены, их жизни ничего не угрожает.

Сразу после освобождения заложников увели из автобуса в сопровождении спецслужб, журналистов к ним не подпустили. Но вскоре они стали давать комментарии СМИ. А именно рассказывать о террористе, его поведении и как они пребывали в заточении.

Украинская общественность в своем большинстве желает Максиму Кривошу самого сурового наказания и никоим образом не оправдывает его действия. В это же время освобожденные заложники говорят о террористе так, будто он не удерживал насильно и их жизни не висели из-за него на волоске.

Возможно, луцкие заложники получили психологическую травму и еще не оправились от шока. Все подробности - в материале "Страны".

"Ходили в туалет на ведро"

Сразу после освобождения заложницы рассказали, что террорист в целом относился к ним хорошо и не угрожал.

Террорист поздравлял удерживаемых с днем антисистемы (праздником, существующим в его голове, - Ред.) и требовал от руководства страны признать себя террористами.

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал на ведро, а на улицу не отпускал", - рассказала освобожденная заложница Наталья Босса.

На самом деле ходить в туалет в присутствии других - особенно чужих людей - это стыдно и унизительно. Однако женщина не испытывает чувства злости на террориста и характеризует его положительно. С ней солидарна другая заложница. "Просил только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", - говорит заложница по имени Руслана.

Кстати, именно она по просьбе Кривоша звонила в редакции СМИ и призывала выполнить требования террориста.

Комментарии женщин-заложниц, которые мы цитируем, можно увидеть на видео ниже с 4:40 минуты.

"Давал успокоительное и не направлял оружие"

Вторая часть комментариев вчерашних заложников была опубликована сегодня. Риторика вновь та же - положительная по отношению к террористу.

Одна из заложниц рассказала о рассадке в автобусе, поведении Максима Кривоша, содержимом его сумки и других нюансах - всем том, о чем не знали украинцы, которые на протяжении 12 часов пребывали в напряжении и следили за ситуацией в Луцке с помощью новостей.

"У него в портфеле была бутылка коньяка, нож, ножницы и даже сердечные капли. Всех нас, заложников, он рассадил по одному под окнами. Сам же террорист ходил по автобусу с автоматом в руках, но на людей его не наставлял. Наоборот, террорист говорил нам, что он нас не убьет, а только ждет, чтобы его требования были выполнены. Он даже нам не угрожал", – рассказала одна из заложниц.

Она добавила, что одной женщине стало плохо и террорист дал ей капли, после которых ей стало лучше. А вот водителя Кривош приковал наручниками из-за боязни, что тот нажмет на газ и начнет ехать.

По словам женщины, он постоянно "приветствовал" всех с выдуманным им "днем антисистемы" и постоянно повторял, что когда Зеленский запишет видео, то он отпустит трех человек. А когда то же видео попадет в интернет, то он уже отпустит всех заложников, а сам сдастся.

Заложница также вспомнила, что Кривош связал двери автобуса, а когда сдавался и выходил, то сказал водителю, что не будет повреждать ему дверь, поскольку тому еще нужно будет ездить и зарабатывать деньги, а окна ему заменят.

В общем, характеризуют заложники своего террориста весьма позитивно. Что это - стокгольмский синдром или действительно Максим Кривош настоящий "душка", разберется следствие. Не исключено, что хорошее поведение террориста в автобусе зачтется ему на суде.

Что скорее всего начнут интерпретировать в пользу версии о постановке теракта, о которой "Страна" уже рассказывала в материале Спектакль на Театральной. Почему заговорили об инсценировке теракта в Луцке и насколько это правда.