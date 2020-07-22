Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко считает своей приоритетной задачей полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Так, 21 июля Шевченко провел первую встречу с представителями МВФ. На ней он заявил, что НБУ полностью и в срок выполнит все взятые на себя меморандумом с Международным валютным фондом обязательства. В свою очередь представители МВФ отметили, что во многом макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия Украина обязана взвешенной политике центробанка.

Во встрече приняли участие глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова-Голлар, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, а также Шевченко и его заместители.

Кроме того, Шевченко вместе с первой замглавы НБУ Екатериной Рожковой, заместителями Дмитрием Сологубом и Олегом Чурием встретились с представителями украинских и международных инвестиционных учреждений.

Напомним, ранее постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко должен обеспечить независимость регулятора.

Также мы писали, что из всех обязательств перед МВФ со сроком исполнения до июля Украина выполнила только одно.