Власти США решили не возобновлять работу американского консульства в китайском Ухане.

Об этом сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.

По данным источника, этот шаг вызван стремление предупредить возможные ответные меры со стороны правительства Китая. Консульство США в Ухане перестало работать в январе 2020 года из-за коронавируса.

Агентство Reuters ранее отмечало, что Китай рассматривает возможность закрытия американского консульства в ответ на требование Вашингтона закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне.

Перед этим китайский МИД сообщил о том, что Америка потребовала закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего требования.

Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что это решение о закрытии дипломатического учреждения Китая в Хьюстоне принято "для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев".

Напомним, ранее глава МИД Китая заявил, что США утратили разум и лишились нравственности.

Также писали, что Трамп остановил второй этап торговых переговоров с Китаем.