Луцкий террорист несколько дней назад настроил своего сына избить собственную мать - соседи
Луцкий террорист Максим Кривош несколько дней назад настроил своего сына, что тот избил свою же мать, которая была женой Кривошу.
Об этом корреспонденту "Страны" рассказала женщина по имени Марина, работающая в магазине, расположенного неподалеку от дома захватчика в городе Дубно.
"Он приходил в магазин раза три в день. Молча покупал и уходил. Если честно, было видно, что он стремный дядька. Покупал для собак, корпус, кость, шею. Брал понемногу. И приходил конкретно за едой для собак",- рассказывает продавщица.
Она также подтвердила информацию, что Кривош часто имел конфликты со своими соседями. "Неоднократно избивал свою жену, а несколько дней назад, настроил своего сына, чтобы тот избил свою мать", - уточняет женщина.
Напомним, ранее "Страна" пообщалась с соседями Максима Кривоша, который вчера в Луцке захватил в заложники автобус с пассажирами. Также мы сообщали информацию, что его жена наотрез не желает общаться с сбушниками.