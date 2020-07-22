Луцкий террорист Максим Кривош несколько дней назад настроил своего сына, что тот избил свою же мать, которая была женой Кривошу.

Об этом корреспонденту "Страны" рассказала женщина по имени Марина, работающая в магазине, расположенного неподалеку от дома захватчика в городе Дубно.

"Он приходил в магазин раза три в день. Молча покупал и уходил. Если честно, было видно, что он стремный дядька. Покупал для собак, корпус, кость, шею. Брал понемногу. И приходил конкретно за едой для собак",- рассказывает продавщица.

Она также подтвердила информацию, что Кривош часто имел конфликты со своими соседями. "Неоднократно избивал свою жену, а несколько дней назад, настроил своего сына, чтобы тот избил свою мать", - уточняет женщина.

Напомним, ранее "Страна" пообщалась с соседями Максима Кривоша, который вчера в Луцке захватил в заложники автобус с пассажирами. Также мы сообщали информацию, что его жена наотрез не желает общаться с сбушниками.