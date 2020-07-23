Сегодня, 23 июля, суд избирает меру пресечения Максиму Кривоше, он же луцкий террорист и Максим Плохой.

Двумя днями ранее в центре Луцка он взял в заложники 13 человек и держал их в захваченном автобусе около 12 часов. Сдался преступник сам, люди физически не пострадали.

Для луцкого террориста это будет уже третья "ходка". Первый обвинительный приговор ему был внесен в 1994 году, второй - в 2005-м. Тогда он был признан виновным в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.

Сейчас же Максим Кривоше вручили подозрение по четырем статьям УК Украины, а именно:

Захват заложников, от 7 до 15 лет тюрьмы, ч.2. ст.147

Незаконное обращение с оружием, от 2 до 5 лет тюрьмы, ч.1 ст.263

Посягательство на жизнь правоохранителя, от 15 лет до пожизненного, ст.348

Террористически акт, от 5 до 15 лет тюрьмы, ст. 258

По украинскому законодательству не предусматривается объединение санкций. Если суд признает гражданина виновным по всем вменяемым статьям, то его наказывают по самой суровой. Глава МВД Арсен Аваков сказал, что террорист Плохой сядет надолго.

"Страна" следит за судом об избрании меры пресечения Максиму Кривоше. Этот материал обновляется. Текстовая трансляция - под видео.

Прямая трансляция:

15:23 В судебном заседании объявили перерыв на 10 минут

15:11 Отвечает, что, наверное, еще женат, что по национальности украинец. Отказывается назвать свой адрес проживания

15:10 Кривош отвечает сидя: "Я не поднимаюсь перед тем, кого не уважаю"

15:08 Вошел судья. Началось заседание

15:07 Говорит, что ни о чем не жалеет

15:06 Кривош заявляет, что захват заложников был спланированным, а сообщников у него нет, это обман спецслужб

15:05 Кривоша спросили касательно сторожа школы, которого по словам соседей он убил. "Я его не закапывал, я не знаю где он пропал, честно",- сказал Кривош.

15:04 "Никто не шевельнул пальцем, только Зеленский! - говорит Кривош, заявляя, что остальные люди в списке не выполнили его требований (сказать на камеру "я террорист в законе")

15:03 "Я был готов умереть вчера" - заявляет Кривош, но на вопрос, почему же он тогда сдался, он не ответил

15:02 Кривош говорит, что выбрал захвата автобуса с заложниками, поскольку это действенный способ добиться своих требований

15:01 Луцкий террорист сказал, что не жалеет, что Зеленский удалил видео, поскольку фильм "Земляне" уже все равно многие успели скачать. Детали своего разговора с президентом он не стал раскрывать

15:00 В зал завели Кривоша. Пока нет судьи, журналисты спрашиваю у него, какие у него были мотивы и причем тут люди

14:59 Заседание немного задерживается, поскольку затянулось предыдущее заседание