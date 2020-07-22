Сентор из Италии Джанлуиджи Парагоне заявил о запуске нового политического движения "Italexit", которое должно привести к выходу страны из Евросоюза.

Об этом пишет издание "The New York Times".

"Мы больше не можем поддаваться шантажу стран, которые оскорбляют престиж Италии", — заявил политик. Он подчеркнул, что только по-настоящему суверенное государство может справиться с экономическим кризисом, который спровоцировала пандемия COVID-19. В качестве примера Парагоне привел Великобританию, которая покинула Евросоюз в начале 2020 года.

Как сообщается, прежде чем объявлять о создании своей партии, Парагоне намерен провести встречу с лидером партии "Brexit" Найджелом Фараджем в Лондоне. Как считает издание, Парагоне решил сыграть на настроениях евроскептиков, которые обвиняют альянс в экономических проблемах страны: по их мнению, их вызывают, например, проблемы с мигрантами.

В то же время, как пишет издание, объявлениt Парагоне об "Italexit" выглядит неудачным на фоне того, что 21 июля ЕС решил запустить Фонд экономического восстановления. На него выделят 750 миллиардов евро.

Напомним, Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. В 2016 году в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявили, что наша страна стремится к полноправному членству в Европейском Союзе.