Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, когда в Украине проведут перепись населения. По его словам, в ближайшие два года это мероприятие не планируется.

Об этом представитель правительства сказал на онлайн-брифинге 22 июля, состоявшемся по итогам заседания Кабмина.

У Немчинова спросили, когда в стране ожидать переписи полноценной населения и готова ли к этому Служба статистики.

"Государственная служба статистики к этому готова, но я думаю, что этот вопрос не будет актуальным в ближайшее время по двум причинам. Первое: классическая перепись - это контактная процедура, и ни для кого не секрет, что есть такое понятие, как переносчики. И пока мы не одолеем коронавирусную инфекцию, думаю, в принципе нельзя ставить вопрос об этом процессе. Второй момент - это стоимость. Я не раз отвечал на этот вопрос - это довольно затратный процесс. И если мы будем проводить классическую перепись... то это не в этом году точно и, возможно, не в следующем", - сказал Немчинов.

Смотрите ответ на вопрос о переписи с 17:02

Как сообщала "Страна", в апреле Украина отменила запланированную на 2021 год перепись из-за эпидемии коронавируса.

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