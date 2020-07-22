В новой предвыборной рекламе Дональда Трампа использовали фотографию 2014 года с украинского Майдана, чтобы проиллюстрировать "хаос", которому противостоит американский президент.

На это обратили пользователи Twitter из США.

Так, на рекламе со слоганом "Общественная безопасность против хаоса и насилия" размещены фото Дональда Трампа и фото, сделанное на Майдане 18 февраля 2014 - на нем протестующие пытаются вырвать палку в милиционера.

Отметим, что на скриншоте заметно, что оплатил рекламу DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Напомним, недавно Twitter удалил ретвит Трампа с агитационным роликом из-за жалобы группы Linkin Park на нарушение авторских прав.

Также мы писали о том, как Дональд Трамп сократил отставание от Джо Байдена в борьбе за симпатии американцев.