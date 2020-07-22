Марина, продавщица магазина который находится в подвале дома где жил Максим Кривош, который устроил вчера теракт в Луцке, говорит, что соседи постоянно скандалили с ним из-за собак, которых он подкармливал.

Об этом сообщает корреспондент "Страны", в среду, 22 июля.

"Веганом он не был. Он собак постоянно кормил мясом, какой он веган. Многие говорят, что он был защитником животных, но он был только защитником собак, постоянно кормил их. Покупал в соседнем супермаркете мясо, куриные головы и давал собакам. Как-то подошёл ко мне и заявил, что собаки гораздо добрее нежели люди",- рассказывает Марина.

Женщина также подтвердила слова других соседей, что Кривош бил свою жену и сына.

"Уголовников он стал после того как отсидел. До этого был нормальным человеком, а после того как вышел из тюрьмы начал бить свою жену",- уверяет Марина.

По словам продавщицы, супермаркет в котором Кривош покупал еду для собак, находиться неподалёку от дома. На вопрос от корреспондента "Страны" о том, как часто сюда приходил террорист, продавец мясного отдела сделала вид, что не понимает в чем речь.

Напомним, соседи луцкого террориста Максима Кривоша рассказали, что он натравливал собак на людей и мог убить школьного сторожа. Одна местная жительница подозревает его в убийстве сторожа школы, которая расположена рядом с их домом.

Также ранее мы подробно разбирались в биографии террориста Кривоша. Выяснилось, что преступник был ранее неоднократно судим.