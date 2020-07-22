Пока в Украине обсуждали луцкого террориста, назрел очередной политический скандал. С разоблачениями против экс-президента Порошенко выступил его бывший соратник - политик и бизнесмен Давид Жвания.

Он заявил, что Евромайданом управляли преступные группировки, которые возглавляли первые лица будущих партий власти - БПП и Народного фронта. А также сообщил, что участвовал в даче многомиллионных взяток еврочиновникам - в обмен на лояльность к избранию Порошенко президентом.

В чем суть откровений Жвании и почему он решил их озвучить именно сейчас - разбиралась "Страна".

"Порошенко рвется к власти". Что заявил Жвания

Экс-депутат в своем видеообращении рассказал, что Украине грозит новый приход к власти Порошенко.

"В стране происходит ползучий реванш – рейтинг Зеленского падает и к власти снова рвется Порошенко и его окружение. Я не могу на это спокойно смотреть, поэтому я решил дать эту пресс-конференцию. Предупредить граждан Украины, чтобы они не совершали ошибку. Рассказать всем, кто такой Порошенко и его окружение.

Это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения", - сообщил Жвания.

В связи с этим он рассказал, что в после Майдана в 2014 году к власти пришла организованная преступная группировка, в которой он сам и состоял. По словам Жвании, именно она финансировала протесты и срывала любые варианты договоренностей с властью, которые были призваны избежать эскалации.

Именно тогда сформировались основные группы влияния на нынешнюю политику.

"Я также входил в ОПГ, которая захватила власть в 14 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами.

В ОПГ входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия", - рассказал Жвания и добавил, что готов дать на этот счет показания.

После победы Евромайдана, группа, в которую входил Жвания, занималась политической коррупцией, чтобы обеспечить президентство для Порошенко. В схеме также участвовал будущий глава МИД Павел Климкин.

"Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС. Обстоятельства этого готов предоставить следственным органам", - сообщил экс-нардеп.

По его мнению, Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов. И взял на себя определённые обязательства перед ними, которые в большинстве случаев отработал.

Он также подсчитал, сколько экс-президент заработал за пятилетку на Банковой. "Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 3 миллиарда 400 миллионов долларов. Эти деньги выведены в офшоры", - полагает Жвания.

Он напомнил, что в апреле 2019 года - то есть накануне второго тура выборов - подавал иск в Окружной админсуд Киева на запрет выезда из страны бывшим руководителям. "Хотя на меня оказывал сильное давление Порошенко и его окружение, а также Турчинов. Они тогда действительно очень боялись расплаты и планировали бегство из страны", - говорит Жвания.

Бывший политик понадеялся, что у президента Зеленского "хватит политической воли довести до конца дела Порошенко и его окружения".

"Порошенко сегодня, в канун местных выборов, может попробовать баллотироваться в мэры. До Майдана это была его мечта - он унизительно выпрашивал у Януковича право баллотироваться в мэры Киева, был готов дать взятку за это. Янукович не разрешил и Порошенко не посмел ослушаться", - сообщил Давид Жвания и пообещал каждую неделю выступать с новыми разоблачениями.

Итак, вкратце перечислим, что интересного заявил Жвания:

1. Евромайдан был не стихийным протестом, а финансировался политическими кругами для свержения Януковича

2. Любые мирные инициативы срывала группа, в которую входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк и Кличко.

3. Жвания и Климкин давали 5 миллионов евро взятки еврочиновнику для лоббирования интересов Порошенко как кандидата в президенты в 2014 году.

Кто такой Давид Жвания

Давид Жвания известный в Украине бизнесмен родом из Грузии. Давний бизнес-партнер депутата нескольких созывов Николая Мартыненко.

Жвания также был депутатом Верховной Рады четырех созывов. В 2004 году он был соратником Ющенко, входил в блок "Наша Украина", принимал участие в "Оранжевой революции". В 2005 году занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Юлии Тимошенко.

В 2006 году прошел в Верховную Раду от "Нашей Украины" Ющенко, но потом с ним жестко поссорился.

В 2010 году сошелся с командой Януковича.

На выборах в 2012 году прошел в парламент, как самовыдвиженец и беспартийный по 140 округу. Был членом фракции "Партии регионов", но вышел из нее в 2013 году, когда началась "Революция достоинства".

На выборах 2014 года был одним из руководителей избирательного штаба "Блока Петра Порошенко". Нардеп Александр Онищенко заявлял, что передавал деньги Жвании за место в парламенте 8 созыва.

Онищенко рассказал журналистам, что сначала его не хотела регистрировать кандидатом ЦИК. Отказ в регистрации пояснили тем, что он провел много времени за пределами Украины. Онищенко подал в суд и проиграл. Потом подал апелляцию и проиграл во второй раз. Но потом вопрос решил Порошенко.

"Он мне лично позвонил, где-то за дня два-три до регистрации, возьмите распечатку, со своего номера набрал меня. Сам президент со своего мобильного. Сам Петя позвонил со своего мобильного и сказал там: встреться со Жванией... Жвания тогда взял у меня 6 миллионов долларов на предвыборную кампанию. На следующий день Петя меня вызвал к себе и говорит: только что у меня был глава комиссии Охендовский, он тебя ждет, иди к нему, он тебе все сделает", - заявлял Онищенко.

Интересно, что член избирательного штаба БПП Артем Биденко также заявлял, что Давид Жвания на выборах 2014-го года решал непубличные финансовые вопросы политсилы Порошенко.

"Продавать мог только Жвания, просто, чтобы ты понимал. Никто не мог продавать, никто этим не занимался. Ни Березенко, ни Ложкин... Продано было 10-15, максимум 20 мест" - говорил в интервью "Слiдство.Iнфо" Биденко в 2014 году.

Из политики Давид Жвания выбыл после проигрыша на выборах в Раду 2014 года, когда он не смог пройти по мажоритарному округу в Одесской области. Примерно тогда же он разошелся со своим бизнес-партнером Николаем Мартыненко, который был одним из спонсоров партии Яценюка "Народный фронт". Параллельно он стал критиковать и самого Яценюка.

И в целом тогда начался его отход от властной команды.

Почему Жвания атаковал Порошенко

В открытую войной на Порошенко Давид Жвания начал еще в апреле минувшего года.

Тогда бывший депутат подал иск в Окружной админсуд Киева, где просил запретить высшему руководству страны покидать ее территорию - на протяжении года после выборов президента.

Жвания утверждал, что Порошенко, Турчинов, ряд сотрудников Администрации президента и фракций БПП-НФ - это организованная преступная группировка, чью деятельность нужно расследовать. Всего в "список Жвании" вошло 180 лиц.

Интересно, что имя Жвании на днях упоминалось в фильме НАБУ, которое приходило с обыском в Окружной админсуд Киева. Антикоррупционное ведомство утверждало, что руководство ОАСК - судьи Вовк и Аблов - разработали преступный план по закрытию границы для Порошенко и Ко, а иск подавал Жвания.

Правда, НАБУ утверждало, что он забрал иск из ОАСК.

Эту историю в своем видео упомянул и сам Жвания. Он опроверг информацию антикоррупционеров.

"Я не отзывал этот иск, как утверждается в фильме НАБУ. Хотя на меня оказывал сильное давление Порошенко и его окружение, а также Турчинов", - заявил он.